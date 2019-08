Ravenna, fiamme all'azienda di trattamento rifiuti

Fiamme alte visibili a distanza per un incendio divampato alla Albatros Scarl di via Baiona nel tardo pomeriggio. Erano circa le 19.15 quando è arrivata la chiamata ai vigili del fuoco per segnalare l’incendio nell’azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con sei mezzi, i tecnici di Arpa e la polizia municipale.

L’incendio interessa - ha spiegato l'amministrazione comunale in un nota - un cumulo di rifiuti non pericolosi e al momento non si rilevano situazioni di pericolo per la popolazione

