Ravenna, donatore di sangue da record: 500 donazioni

Domenica scorsa si è svolta la Festa Sociale di A.D.V.S. Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’Ospedale di Ravenna, per festeggiare tutti i donatori “da record”.

Il primato è di Nevio Foschi che ha raggiunto le 500 donazioni tra sangue e plasma.

È il primo in Italia a raggiungere un numero così alto di donazioni, a livello internazionale il record lo detiene l’australiano James Harrison con 1.173 donazioni all’attivo, ma nel nostro paese è impossibile arrivare ad un tale risultato per via delle maggiori restrizioni sulle tempistiche tra una donazione e l’altra.

Premiati anche i donatori che nel corso degli anni si sono distinti per questo prezioso gesto salvavita:

Il gruppo dei donatori con le 100 e le 90 donazioni

per quanto riguarda le “quote rose” sono state premiate le donatrici Linari Giuseppina con 90 donazioni e Casadio Stefania con 200 donazioni;



i donatori che hanno raggiunto le 100 donazioni: Ambrosio Giovanni, Bagattoni Paolo, Bernabini Roberto, Bezzi Andrea, Bonaccorso Giuseppe Roberto, Ciaroni Daniele, Colantuono Salvatore, Drei Stefano, Foschi Adriano, Fucci Christian, Galassini Luca, Ghinassi Elvio, Giorgetti Gianluca, Giuliani Paolo, Loffredo Franco, Lugaresi Oriano, Maioli Giorgio, Mariani Paolo, Massari Francesco,Morganti Daniele, Moroni Alex, Orlandi Franco, Papa Massimo, Pasini Paolo, Pozzati Christian, Rambelli Sergio, Ravagli Gianluca, Rustignoli Adriano, Salbaroli Emanuele, Scarpa Danilo, Shuli Fation, Tapinassi Fabrizio, Tontini Fabrizio, Trovato Gianni;

i donatori che hanno raggiunto le 200 donazioni: Castellucci Fausto, Foschini Andrea, Guardigli Graziano, Lusini Silvano, Mengozzi Massimo, Radolovich Massimo, Tessadri Franco, Zanchini Davide;

I donatori con il record di 200 donazioni

Durante la giornata sono stati ospiti di A.D.V.S. Fidas Ravenna, il Presidente Fidas Regionale Emilia Romagna Michele Di Foggia, il Presidente Fidas Renazzo Daniele Guidetti, il Presidente Fidas ADVS Bologna Luciano Signorin, il Presidente Fidas ADVS San Pietro in Casale Giovanni Lorusso, il Dott. Daniele Vincenzi Direttore F.F. del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Ravenna e Don Mauro Parroco della basilica di Classe che dopo aver celebrato la messa ci ha tenuto compagnia anche durante il pranzo.



La festa si è svolta al ristorante “La Campaza” che ha messo a tavola circa 500 donatori. Un ricco pranzo accompagnato dalla musica e dalle foto di tutti gli eventi e i progetti che ha portato avanti l’Associazione nell’anno appena trascorso.“Ogni anno è sempre un piacere vedere tantissime persone prendere parte alla nostra Festa Sociale – commenta il Presidente di A.D.V.S. Fidas Ravenna Monica Dragoni – In questo giorno i festeggiati sono i donatori, che con il loro impegno e la loro dedizione salvano una vita ogni volta che vengono a donare il proprio sangue o plasma. Questo è un gesto di altissimo valore sociale e di grande amore verso il prossimo. Inoltre con questa festa vogliamo ringraziare e omaggiare non solo i donatori di sangue, ma anche tutti i nostri instancabili volontari che si impegnano ogni volta per promuovere e sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue.”