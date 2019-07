Ravenna, divieto di fumo in spiaggia: le prime multe

A dieci giorni dall’introduzione dei divieti di fumo in spiaggia sono arrivate le prime sanzioni per i trasgressori. La polizia municipale ieri mattina, nei lidi sud, ha staccato due verbali per complessivi 300 euro. Sono state sanzionate due donne perché fumavano in spiaggia senza avere con sé idoneo contenitore nel quale gettare il mozzicone della sigaretta. Una donna si trovava a Lido di Classe e l’altra a Lido di Savio. Una delle due è stata sanzionata per 200 euro perché oltre ad essere stata sorpresa a fumare sulla battigia aveva sepolto nella sabbia un altro mozzicone di sigaretta.

