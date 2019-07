Ravenna, con lo scooter contro un'auto: ferito un giovane

RAVENNA. Un ragazzo sulla trentina è stato trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in via Canale Molinetto.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 17, all'altezza del civico 92. Il giovane era in sella a uno scooter diretto verso il centro quando si è scontrato con un'Audi Q5. La dinamica esatta è ancora al vaglio della polizia municipale che ha effettuato i rilievi.