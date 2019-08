Colpo col botto questa notte nella sede centrale delle poste in viale Meucci a Ravenna Un gruppo di ladri professionisti ha fatto saltare in aria il Bancomat. Del caso si stanno occupando i carabinieri, questa mattina sul posto erano presenti anche gli uomini della Scientifica per i rilievi. Gli uffici sono rimasti chiusi. Il bottino non è ancora stato quantificato. Seguiranno aggiornamenti.

