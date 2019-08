Ravenna, cancelleria in dono per i bambini meno fortunati

Una colletta di materiale per la scuola per dare una mano alle famiglie con bassa disponibilità economica. Torna per il settimo anno l’iniziativa di solidarietà “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola!”, promossa dal Tavolo delle Solidarietà con il coordinamento dell’assessorato ai Servizi sociali, per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato.

Come donare

La modalità è simile a quella della colletta alimentare: i volontari impegnati nell’iniziativa inviteranno i clienti ad acquistare e donare articoli di cancelleria, nelle giornate di sabato 24 e 31 agosto, dalle 10 alle 18, davanti ad alcuni supermercati della città (il 31 anche in alcune località del forese), e poi ancora sabato 14 settembre all’Extracoop, Coop Teodora e Coop Faentina.

I supermercati, all’esterno dei quali saranno presenti i volontari, sono: Conad La Fontana, Galilei e Bassette, Famila Argirocastro e Faentina, a cui si aggiungeranno il 31 agosto i punti vendita Conad di Sant’Alberto, San Pietro in Vincoli, San Zaccaria, Piangipane, Porto Fuori e Punta Marina. Sabato 14 settembre nell’ambito del progetto di Coop Alleanza 3.0 “Una mano per la scuola” la raccolta verrà effettuata all’ Extracoop ((Esp), Coop Teodora e Coop Faentina.

Hanno inoltre aderito all’iniziativa le cartolerie Politecnica Fratelli Bagnoli (via Corrado Ricci 13), Tecnodesign (via Guidone 26), Giro-Girotondo (viale Alberti 96), Cartoleria Salbaroli (via Gamba 16). Altre cartolerie che avessero intenzione di partecipare possono contattare l’ufficio Volontariato del Comune di Ravenna al numero 0544 482348 e ritirare la locandina da esporre.