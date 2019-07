Ravenna, cade dal tetto mentre lavora: ferito un operaio

RAVENNA. Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata in via Monti. Un operaio di 50 anni, di nazionalità italiana, è caduto da un lucernaio mentre era impegnato in un cantiere di una casa dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

Il volo si è arrestato su una impalcatura sottostante. Subito sono scatti i soccorsi e in via monti sono arrivati gli infermieri e il medico del 118 oltre ai vigili del fuoco che hanno portato a terra il ferito con l'autoscala.

Il 50enne è stato portato d'urgenza all'ospedale di Ravenna da dove è stato poi inviato al Bufalini di Cesena.