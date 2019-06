Ravenna, bimbo lasciato solo in casa: la madre torna dopo ore ubriaca

RAVENNA. Quando i carabinieri sono entrati forzando la porta, in casa c’era solo il bambino di 10 anni. Era circa mezzanotte, e nell’abitazione non c’era traccia della madre. L’hanno aspettata per circa quattro ore, quando cioè la donna è stata rintracciata, ubriaca, riaccompagnata da un pescatore che l’aveva notata vicino a una chiusa.

Per questo motivo i militari della stazione di una frazione della Bassa Romagna (non scriviamo il nome del paese per non rendere riconoscibile il bambino), hanno denunciato in stato di libertà per abbandono di minori una giovane mamma.

L'articolo nell'edizione di oggi del Corriere Romagna