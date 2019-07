Ravenna, bimbo di 5 anni rischia di annegare in piscina

Un bambino rumeno di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver rischiato di annegare nella tarda mattinata di ieri all’interno della piscina del residence Mare e Pineta di via Spallazzi a Casalborsetti.

Il piccolo - che è ancora in pericolo di vita - è stato soccorso dal bagnino della struttura che è intervenuto dopo averlo visto annaspare nella piscina del residence dedicata ai bambini, dove l’acqua toccava una profondità di appena trenta centimetri.

Del caso si stanno occupando i carabinieri che ieri hanno eseguito due sopralluoghi nella struttura. Da una prima parziale ricostruzione dei fatti affiora l’ipotesi che il piccolo possa essersi sentito male poco dopo aver pranzato.

E così nonostante sia alto circa 80 centimetri, sarebbero bastati appena 30 centimetri di acqua per fargli perdere conoscenza e rischiare l’annegamento.



Provvidenziale l’intervento del bagnino subito allertato da altri bagnanti presenti all’interno della piscina oltre che dai genitori che erano con lui nella struttura.

Sono stati loro a prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo di un’ambulanza del 118 con a bordo il personale medico che ha avviato i tentativi di rianimazione del bambino che appariva incosciente. Una scena drammatica sotto gli occhi dei familiari del piccolo, arrivati da pochi giorni dalla Romania per passare un periodo di vacanza a Casalborsetti.

Inevitabile pensare a quanto avvenuto pochi giorni fa a Mirabilandia dove un altro bambino di 3 anni, Edoardo Bassani, ha invece purtroppo perso la vita in circostanze per certi versi simili.

A confermare i dettagli di quanto avvenuto al Corriere è il titolare della struttura, ancora comprensibilmente scosso: «Sono qui insieme ai carabinieri - dice al telefono - non sappiamo come possa essere successo, ma forse il piccolo è stato sommerso dall’acqua a causa di un malessere che lo ha colpito in una piscina profonda pochi centimetri dove sicuramente toccava».



Il piccolo ora si trova intubato e in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, le prossime ore saranno decisive.