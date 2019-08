Ravenna, bimbo di 5 anni ferito in un incidente in vacanza in Sardegna

RAVENNA. Sarebbero stazionarie ma in lieve miglioramento le condizioni del bimbo di 5 anni vittima nel primo pomeriggio di ieri di un incidente stradale in Sardegna, vicino a Porto Torres. Per cause in corso di ricostruzione, la vettura su cui viaggiava il piccolo, una Citroen C3 su cui si trovavano i genitori e un altro bimbo di 3 anni, turisti provenienti da Ravenna, mentre percorreva la vecchia 131 all'altezza dello svincolo per Bancali si è scontrata con una Range Rover finendo a ruote all'aria.