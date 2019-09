Ravenna, azzerati i vertici dell'Autorità portuale

Autorità portuale, il gip sospende il presidente Rossi, il segretario generale e un dirigente tecnico

Ha sviluppi clamorosi l'inchiesta sulla Berkan B, il Il gip Janos Borlottiha infatti messo una ordinanza che per un anno sospende i vertici dell'Autorità portuale: ovvero il presidente Daniele Rossi, il segretario generale Paolo Ferrandino e il dirigente tecnico Fabio Maletti.

I tre sono indagati a vario titolo per inquinamento ambientale, abuso e omissione di atti d'ufficio. L'inchiesta vera sul progressivo affondamento dello scafo della motonave da anni abbandonata in pialassa che avrebbe riversato carburante in mare facendo così morire alcuni animali oltre che inquinare lo specchio d'acqua attorno al relitto.

Sul caso questa mattina sono arrivati già i primi commenti della politica.

<La notizia di misure interdittive ai vertici di Autorità di sistema portuale non può essere presa sotto gamba neppure dai chi è un garantista di provata fede> così Alberto Ancarani, capogruppo in consiglio di Forza Italia.

<Nella denegata ipotesi che la sospensione dalla carica per i tre vertici apicali dell’Autorità non dovesse decadere, il rischio che tutto il lavoro fin qui svolto per l’approfondimento del canale Candiano vada in fumo è purtroppo concretissimo - continua il consigliere d'opposizione - Da parte nostra non vi è dunque alcuna valutazione sul merito delle motivazioni giuste o sbagliate della misura cautelare: non è compito della politica, ma dei difensori e della magistratura. La speranza è ovviamente che l’innocenza degli indagati venga provata al più presto e che le misure cautelari perdano efficacia con rapidità. Tuttavia non si può restare con le mani in mano mentre l’iter giudiziario prosegue senza un’interlocuzione preliminare con il governo affinchè, qualora divenisse inevitabile la nomina di un commissario, egli avesse le caratteristiche professionali e “politiche” per poter portare avanti ciò che il presidente Rossi e la sua squadra hanno fin qui prodotto, arrivando, è il caso di dirlo, a pochissimi metri dal traguardo. In questo senso è d’obbligo che il sindaco si attivi quanto prima con le istituzioni competenti, perché il porto di Ravenna ha già perso troppe opportunità e ha subito troppi ostacoli per essere costretto ad aspettare anche un’eventuale ulteriore inerzia. Il sindaco prepari dunque un piano B: l’opposizione sarà attenta e propositiva>.

