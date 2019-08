Ravenna, auto fuori strada sulla Romea. Coinvolta famiglia di Treviso

RAVENNA. Mentre percorrevano la Romea in direzione di Venezia l’auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada. E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi al confine tra le province di Ravenna e Ferrara che ha coinvolto una SsangYong Kyron su cui viaggiava una famiglia, padre, madre (la più grave) e figlia di 20 anni, originari di Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri mentre per soccorrere i feriti il 118 con due ambulanze e l’elimedica.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: