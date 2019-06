Ravenna, arrivano le frecce tricolori: cambia la viabilità a Punta Marina

RAVENNA. Per consentire un miglior svolgimento e fruizione della manifestazione Valore Tricolore, in programma sabato 22 e domenica 23 giugno a Punta Marina Terme, considerata la previsione di una notevole affluenza di pubblico, la Polizia locale e tutti gli uffici comunali competenti stanno predisponendo specifiche attività, tra le quali un apposito piano della viabilità.

Secondo tale piano, nelle due giornate saranno complessivamente in servizio oltre trecento persone tra agenti di Polizia locale, agenti di Polizia provinciale e volontari (Associazione nazionale Carabinieri, R. C. Mistral, Assistenti civici, Protezione civile, Pro loco).

Allo stabilimento Nautilus sarà allestita la cabina di regia costituita da personale delle Forze dell’ordine, da rappresentanti della Polizia locale e dei volontari.

Sulla pagina facebook Polizia locale di Ravenna saranno fornite informazioni al pubblico.



Di seguito le principali modifiche alla viabilità previste a Punta Marina Terme e i percorsi consigliati per rientrare verso Ravenna dalle varie località balneari. Qualora le circostanze dovessero renderlo opportuno, anche in considerazione dello sciopero che coinvolge il personale di Start Romagna, proclamato per la giornata di sabato 22 giugno, la Polizia locale potrà prevedere ulteriori provvedimenti/deviazioni.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ A PUNTA MARINA TERME

Nella località di Punta Marina Terme la viabilità ordinaria subirà variazioni a partire dalle 10 di venerdì 21 giugno fino alle 10 di lunedì 24 giugno.

1) Lungomare Cristoforo Colombo fra via delle Americhe e via delle Sirti nel tratto e nella direzione da via delle Americhe a via delle Sirti: divieto di transito dalle 10 alle 20 del 22 e del 23 giugno,eccetto veicoli per trasporto merci diretti ai bagni e quelli a servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno, oltre ai mezzi di soccorso e pronto intervento.



2) Lungomare Cristoforo Colombo fra via delle Sirti e piazza Saffi – rotonda Acquamarina: dalle 10 del 21 giugno alle 6 del 24 giugno divieto di transito eccetto autorizzati (veicoli adibiti al carico e scarico merci diretti agli stabilimenti balneari o alle attività ricettive, tutta la giornata di venerdì 21 e nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 dalle 6 alle 12) ed eccetto veicoli a servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno, che potranno sostare nell’area compresa fra i bagni Pelo e Nautilus; e divieto di sosta con rimozione per tutti gli altri veicoli dalle 7 del 21 giugno alle 6 del 24.

3) Via delle Sirti: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 del 22 giugno alle 24 del 23 giugno.

4) Viale dei Navigatori fra rotonda del Villeggiante e piazza Saffi:

· da rotonda del Villeggiante a via Della Prora divieto di transito eccetto residenti, domiciliati, diretti alle attività commerciali e alle strutture ricettive dalle 10 del 21 giugno alle 6 del 24 giugno;

· da via della Prora a piazza Saffi divieto di transito eccetto residenti, autorizzati e mezzi di soccorso (dalle 10 del 21 giugno alle 6 del 24 giugno) e divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 del 21 giugno alle 6 del 24 giugno;

· da via della Prora a via della Fontana (intersezioni escluse) divieto di transito eccetto residenti, autorizzati, mezzi di soccorso e bus di linea di Start Romagna dalle 6 alle 10 del 24 giugno.

· Nella zona sud di viale dei Navigatori, con accesso da via della Fontana, verrà vietato il transito a tutti i veicoli eccetto quelli di residenti, domiciliati, diretti agli stabilimenti balneari di via della Fontana e diretti alle attività commerciali, oltre ai mezzi di soccorso, dalle 10 del 21 giugno alle 6 del 24 giugno.



· Le vie della zona nord di viale dei Navigatori (ad esclusione di via delle Americhe e della zona di via della Chiglia) saranno pressoché tutte interdette al transito dalle 10 alle 20 dei giorni 22 e 23 giugno ad eccezione dei residenti, dei domiciliati, dei diretti alle attività commerciali e dei mezzi di soccorso.

5) Gli utenti diretti alla spiaggia seguiranno i seguenti percorsi:

· via delle Americhe, lungomare Cristoforo Colombo per zona nord;

· via Dx Canale Molinetto, Manzoni, dei Campeggi, Fontana per zona sud.

6) Area demaniale compresa fra piazza Saffi e stabilimenti balneari Miramare, Chicco, Centro Operativo Bagnini e Susanna: transito vietato eccetto i veicoli del Centro Operativo di Salvataggio e i gestori degli stabilimenti balneari che potranno accedervi unicamente da via della Fontana.

7) Arenile demaniale prospiciente bagni Gianni, Tiziano: divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli dalle 10 del 21 giugno alle 6 del 24 giugno per posizionamento della postazione Pma (Punto medico avanzato).

8) Un provvedimento temporaneo per favorire la sicurezza dei ciclisti è stato assunto per via dell'Idrovora, dove dalle 10 alle 20 dei giorni 22 e 23 potranno circolare solamente le biciclette: sarà vietato il transito a tutti i veicoli eccetto residenti e cicli.

SI CONSIGLIA, SE POSSIBILE, DI RECARSI VERSO IL MARE CON LA BICICLETTA

DOVE PARCHEGGIARE GRATUITAMENTE

Parcheggio scambiatore via Trieste + area adiacente (posti 1800)

Parcheggio via delle Americhe altezza via Canale Marini (posti 230) messo a disposizione dalla pro loco

Parcheggio parco Grande Torino e via Baroncelli (posti 550)

Parcheggio via delle Zattere – via della Carena - via della Chiglia (posti 50)

Parcheggi via Dei Campeggi incrocio della Fontana (posti 370)

Parcheggio via dell’Amo e della Fiocina con ingresso da via dei Navigatori.



PERCORSI CONSIGLIATI PER IL RIENTRO VERSO RAVENNA

PER CHI SI TROVA A PUNTA MARINA TERME

Via Delle Americhe – Dx Canale Molinetto e, in caso di code:

· deviazione su via Manzoni direzione Lido Adriano, indirizzando i veicoli su via Bonifica e/o verso Lido di Dante via Marabina;

· deviazione altezza via Baronessa (a senso unico verso Classicana) direzione Classe – città - SS16 Adriatica – autostrada;

· deviazione all’altezza della rotonda Francia (si chiude il tratto di viale Europa compreso fra rotonda Francia e rotonda Danimarca) in viale Europa direzione Ponte Nuovo o centro città.

Via Dei Campeggi – viale Manzoni direzione Lido Adriano indirizzando i veicoli su via Bonifica e/o verso Lido di Dante via Marabina; Lungomare Cristoforo Colombo – via Trieste direzione Ravenna e in caso di code:

· deviazione su svincolo Classicana direzione Classe - SS16 Adriatica – Ravenna - autostrada (con segnaletica informativa lungo il percorso);

· deviazione all’altezza della rotonda Finlandia e Danimarca (si chiude il tratto di viale Europa compreso fra rotonda Francia e rotonda Danimarca) verso ponte mobile o direzione centro città.

PER CHI SI TROVA A LIDO ADRIANO

Viale Petrarca - Virgilio - viale Manzoni direzione via Bonifica e/o Lido di Dante via Marabina; Viale Manzoni – via Canale Molinetto direzione Ravenna e, in caso di code:

· deviazione altezza via Baronessa (a senso unico verso Classicana) direzione Classe – città - SS16 Adriatica - autostrada

· deviazione all’altezza della rotonda Francia (si chiude il tratto di viale Europa compreso fra rotonda Francia e rotonda Danimarca) in viale Europa direzione Ponte Nuovo o centro città.

PER CHI SI TROVA A MARINA DI RAVENNA

Via dei Mille/IV Novembre/Ciro Menotti, via Trieste direzione Ravenna e, in caso di code:

· deviazione su svincolo Classicana direzione Classe - SS16 Adriatica - autostrada (con segnaletica informativa lungo il percorso);

· deviazione all’altezza della rotonda Finlandia e Danimarca verso ponte mobile o centro città.



SCIOPERO DEL PERSONALE DI START ROMAGNA

Si ricorda che Fit – Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Usb lavoro privato hanno proclamato per sabato 22 giugno uno sciopero aziendale di 24 ore relativo al trasporto pubblico locale e al servizio di traghetto. Durante lo sciopero – informa Start Romagna, scusandosi per i disagi – saranno garantiti le linee di trasporto pubblico locale e il traghetto, dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15, mentre nelle altre fasce orarie non sarà possibile garantire il regolare svolgimento dei servizi del bacino di Ravenna.

Per altre informazioni: www.startromagna.it