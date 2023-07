Ravenna, ancora problemi al passaggio a livello di via Canale Molinetto

RAVENNA – Nella serata di domenica scorsa, il 2 luglio, attorno alle ore 19 il passaggio a livello di via Molinetto è rimasto chiuso per oltre mezz’ora, congestionando il traffico di ritorno dal mare e rendendo addirittura necessario (per far defluire almeno il traffico motociclistico) l’intervento di un agente della Guardia di Finanza casualmente presente sul posto (nonché bloccato) con l’auto di servizio. A raccontare l’episodio il consigliere comunale Nicola Grandi, della lista civica Viva Ravenna.

Nei giorni immediatamente precedenti peraltro in quel caso in mattinata, era accaduta la stessa cosa, tanto che una lettrice aveva contattato il Corriere Romagna spiegando di «aver atteso quasi mezz’ora, pensando ci fosse un guasto. Alla fine è passata una locomotiva».



Riprende Grandi: «La realizzazione del sottopasso dovrebbe risolvere i problemi di questo passaggio a livello che divide in due la città ma se ne parla da troppi anni. Alla luce di ciò si chiede al sindaco di Ravenna, in qualità di responsabile della viabilità cittadina, a che punto sia il progetto di realizzazione del sottopasso di via Molinetto, per quale motivo la situazione si sia evidentemente arenata e come si intenda procedere al fine di riprenderne le fila». In secondo luogo si chiede di prentendere da Rfi «precise garanzie sul fatto che vengano presi i dovuti provvedimenti affinché non si verifichino mai più disservizi come quelli dei giorni scorsi, ed evitare così di congestionare nuovamente l’intera viabilità cittadina».