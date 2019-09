Ravenna, 54enne di Russi ubriaco fermato contromano in autostrada

RAVENNA. Stava percorrendo contromano la diramazione per Ravenna dell’A14 l’automobilista 54enne residente a Russi fermato e denunciato dalla Polstrada per guida in stato di ebbrezza. La pattuglia è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni automobilisti che verso le 22:45 di giovedì indicavano la presenza di un veicolo che percorreva l’autostrada in senso opposto a quello di marcia nel tratto compreso fra l’area di servizio S.Eufemia Ovest e lo svincolo di Fornace Zarattini. Gli agenti hanno intercettato la vettura, una Volkswagen Polo, che nel frattempo si era dovuta fermare a causa del grave danneggiamento di una ruota dovuto alla collisione con il guard-rail centrale. L’automobilista, sottoposto all’etilometro, è risultato ubriaco; l’alcol test ha infatti riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,5 g/l a fronte del limite massimo di 0,5 g/l. Multato per la circolazione contromano in autostrada, il 54enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Nei confronti dell’uomo la Polizia stradale ha proceduto anche alla segnalazione amministrativa al Prefetto finalizzata alla revoca della patente. L’automobilista non si era reso conto di avere imboccato l’autostrada contromano né ha saputo indicare agli agenti da quale ingresso era entrato autostrada.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: