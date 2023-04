Rimini, rapinarono minimarket e passanti, condannata baby gang

Rapinarono un minimarket in viale Regina Margherita e strapparono due collanine d’oro dal collo di un cameriere e di uno studente in gita scolastica: tre ragazzi condannati a due anni carcere dal Tribunale di Rimini.

I tre giovani, due nati in Marocco e uno italiano di seconda generazione, residenti tra la Lombardia e Piacenza, due di 22 e uno di 24 anni, erano in vacanza a Rimini, quando il 28 maggio dell’anno scorso vennero arrestati dalla polizia, catturati in quasi flagranza dopo aver aggredito e rapinato di alcune bottiglie di spumante il titolare di un minimarket che aveva allertato il 112. L’assalto al negozio venne effettuato in realtà da sei giovani (tra cui una ragazza) ma nella serata di fine maggio 2022 ne vennero arrestati solo quattro, di cui tre processati davanti al Tribunale riminese.

Assistiti dagli avvocati Nicolò Nadir Durzi, Ninfa Renzini e Valentina Marchettini (del foro di Piacenza), i tre hanno scelto il rito abbreviato, riportando la condanna a due anni di carcere. Per due di loro è sospesa, mentre il ragazzo residente Piacenza, li sconterà nella locale casa circondariale, in cui (a differenza delgi altri due) è attualmente detenuto.

Il fatto

Quello ai danni del gestore del mimarket non era stato l’unico colpo messo a segno dalla banda. A rivelare agli agenti le azioni di cui si erano resi responsabili sono stati due autisti di un pullman in gita scolastica, segnalando come quello stesso giorno avessero dovuto scortare in albergo un cameriere terribilmente terrorizzato di essere seguito da una banda di sei giovani che poco prima gli aveva strappato una collanina d’oro dal collo, che lui era riuscito però a riprendersi. Ma non solo: gli autisti hanno riferito anche dello strappo di una collanina con un solitario nero, sottratta a un ragazzino in gita con la scuola.

Merce tutta ritrovata nella camera dell’albergo in cui alloggiavano durante una perquisizione della polizia.