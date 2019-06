Dal Molise raggirano due fratelli di Forlì con problemi mentali, denunciati

FORLI'. Avevano fatto firmare tre atti di compravendita di alcune ditte a due fratelli forlivesi di 36 e 53 anni, affetti da patologie di ritardo mentale, per ottenere i profitti, lasciando in carico a loro il pagamento delle tasse. Cartelle esattoriali fino a 200mila euro che hanno permesso di scoprire il raggiro ai familiari degli ignari fratelli. Le indagini dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Forlì hanno consentito di denunciare per truffa, circonvenzione di incapace e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico quattro persone, due pregiudicati di 40 e 38 anni, e due donne incensurate commercialiste, tutti residenti in provincia di Campobasso.