Ragazza dal Libano a Rimini: “Così sono sono diventata contadina, i campi del nonno rinati dopo 50 anni”

Giovane libanese torna a coltivare la terra del nonno del marito dopo quasi mezzo secolo. È stato un colpo di fulmine in due tempi quello toccato in sorte a Narimane Hannoun. Prima si è innamorata di un uomo originario di San Leo e poi della sua splendida terra, la Valmarecchia. Cupido ha scoccato la freccia in una base militare del Libano, dove Narimane, detta Nanà, lavorava come cameriera e il militare si trovava in missione. Era il 2009, ai due bastano pochi mesi prima di dirsi “sì” nella terra dei cedri, alla presenza di una troupe della Rai colpita dalla storia a lieto fine. Il ritorno in Italia avviene nello stesso anno, prima in Campania e poi in Valmarecchia, dove la famiglia del marito ha appezzamenti disseminati sulle colline per un totale di 13 ettari. Di questi 2 ettari e mezzo verranno affidati a Nanà che decide di seguire metodi di produzione biologica. «Era il 2015 – spiega la 34enne -. Sognavo questo mestiere fin da bambina ma in Libano non era possibile realizzarlo, tra guerra, penuria di terre e mancanza d’acqua».

Passaggio di testimone

Tutto cambia una volta giunta nelle frazioni leontine di Pietracuta e di Agenzia Stazione, dove ha potuto riavvolgere il nastro e chiedersi cosa volesse fare da grande. «Ho iniziato piantando bulbi di zafferano per poi continuare con gli ortaggi – racconta la giovane -. Il nonno di mio marito è morto ultranovantenne una quindicina di anni fa e considerando che, con l’avanzare dell’età, per lui i campi erano più che altro un passatempo, viste le forze che scemavano, erano decenni e decenni che questo fazzoletto di terra non veniva coltivato». Ora il sogno si è realizzato e la sua azienda agricola, “L’orto di Nanà” riceve i complimenti di tutti, in primis degli anziani, lieti di tornare laddove compravano i prodotti della terra da giovani. Quanto a Narimane, per esser felice le basta guardare la linea ondulata delle colline, che le ricordano il suo amato Libano. La prima volta che quel paesaggio si è spalancato davanti ai suoi occhi, aveva già «tutti i progetti in testa». Proprio la potenza visionaria del suo entusiasmo la sprona ad accettare la sfida di coltivare su terrazzamenti, conquistando «anche gli spigoli della natura». La sua vita, intanto, si dipana tra due nonni importanti: quello libanese, che in barba al nome lunghissimo, la chiamò Nanà e il nonno di suo marito che le ha donato un nuovo inizio. La storia continua mentre due bambini di 6 e 11 anni, i suoi figli, scorrazzano sotto i cieli della vallata.

Rispettando Madre natura

Prossimo obiettivo sarà allargare il tiro aumentando la superficie coltivata, «un pezzettino ogni anno», facendo fiorire la Valmarecchia che le è entrata nel cuore. Il messaggio di Nanà suona forte e chiaro: «L’orto è la scuola della natura perché ci sprona a rallentare, rispettando il suo ritmo ma anche a collaborare con tutta la famiglia, restando uniti». E non solo. «Le stagioni che ritornano donano un senso di speranza, fugando la paura della morte, in una prospettiva di bellezza, dalla volta stellata alla serenità della pioggia». Perciò Nanà invita a vivere ogni stagione con i suoi profumi e i suoi colori ed è lieta che le persone non vengano più a chiederle i pomodori a marzo, ma attendano i tempi giusti. L’ultimo successo? Esser ospite, il 22 settembre scorso della “Mescita d’Autunno”, organizzata dalla Bottega di San Leo, ovvero il Forno assieme a Fer-menti leontine. I vini presentati dal giornalista Luca Martinelli non potevano avere accompagnamento migliore degli ortaggi di Nanà, oltre ai prodotti del Forno, spiegano gli organizzatori, ricordando che gli appuntamenti per mettere in vetrina la Valmarecchia si susseguiranno almeno una volta ogni due mesi. Intanto la decisione di una giovane di un paese dalla storia antichissima ha riportato vita e colore nei campi che costellano la vallata.