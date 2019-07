Raffica di incidenti, un morto e tanti feriti a Rimini

RIMINI. Drammatico scontro auto moto in via San Salvatore: scooterista perde la vita nell’impatto. E’ successo oggi pomeriggio, poco prima delle 14, alle porte di Ospedaletto, in via San Salvatore. Una persona, della quale non sono state ancora rese note le generalità, è stata sbalzata dal suo scooter di grossa cilindrata a causa dello scontro con un’auto, rovinando sull’asfalto.

In giornata si sono verificati altri due incidenti gravi: uno sulla superstrada per San Marino nel pomeriggio, in cui è stato coinvolto un uomo in sella al suo scooter, e uno all’alba, sulla via Emilia, tra uno scooter e una bici, in cui sono rimasti gravemente ferite tre persone molto giovani, tutte ricoverate in gravi condizioni negli ospedali di Rimini e Cesena.