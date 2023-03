Raffica di gol per la Samba Rimini, in campo la solidarietà

Sarebbe stata una vittoria a prescindere quella andata in scena ieri mattina al campo di Don Pippo, dove si è svolto il recupero della prima giornata del campionato di calcio paralimpico e sperimentale (Dcps, 3° livello), divisione della Figc che si occupa dell’organizzazione e della promozione dell’attività calcistica per persone con disabilità e patologie psichiatriche. L’aria di casa però ha portato proprio bene alla Samba Rimini che ha vinto entrambe le partite contro Castelfidardo (3-2) e Union Picerno (11-1). Una raffica di gol dunque per i ragazzi che rappresentano la città con tanto di maglia a scacchi biancorossa (vista la collaborazione la Rimini F.C). La prima vittoria però è stata quella del divertimento, dell’amicizia e dell’inclusione in una giornata resa ancora più gradevole dal sole che si è chiusa con il classico terzo tempo con mangiata al ristorante.

L’assessore in campo

Tra i partecipanti, l’assessore alle politiche sociali Kristian Gianfreda, che ha commentato così la mattinata trascorsa assieme ai ragazzi. «Lo sport ha questo potere che per certi aspetti è incredibile, siamo a vedere la squadra di Rimini e siamo entusiasti. Sono ragazzi che hanno un percorso particolare, sono seguiti dagli educatori dell’associazione Esplora e attorno a loro c’è una rete di supporto che permette di giocare una partita ufficiale Figc. Questo è importantissimo per loro, le famiglie e tutti noi perché sono occasioni che permettono di vivere il loro stato con meno frustrazioni e maggiore soddisfazione. Questi eventi fanno sì che non guardiamo solo il loro bisogno ma anche le loro aspettative. Le loro aspettative sono fondamentali perché rendono la loro vita, quella delle loro famiglie e della città migliore e più produttiva. Noi cerchiamo di sviluppare eventi come questo assieme alle istituzioni del terzo settore, l’azienda sanitaria e le associazioni sportive. Speriamo che queste iniziative aumentino sempre più, per esempio c’è il piano di inclusione del Comune di Rimini che prevede una serie di attività con terzo settore e istituzioni per sviluppare progetti come questi e cercare di mettere in rete il meglio della città per creare sinergie come questa». Presenti durante la mattinata anche il consigliere nazionale Dcps Nicola Simonelli, il delegato Marche Dcps Adriano Pistolesi, il presidente regionale Figc Lnd Simone Alberici e il delegato Lnd della provincia di Rimini Sergio Franco.