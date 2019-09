Quattro bambini di Porto Fuori sulla Papa mobile col pontefice

RAVENNA. Quattro bambini di Porto Fuori sulla Papa mobile con il pontefice. E’ accaduto oggi in occasione del viaggio in Vaticano di un gruppo di fedeli della Parrocchia di Santa Maria in Porto Fuori, guidati dal parroco don Bruno Gallerino, per partecipare all’Udienza Generale di Papa Francesco in Piazza San Pietro.

Sin dalle prime ore della giornata il gruppo ravennate è stato dapprima in fila per entrare in Piazza San Pietro e poi, insieme ad altre 30.000 persone ad attendere uno sguardo ed una benedizione di Papa Francesco. In “pole position” il Santo Padre ha fatto salire con sé sulla Papa mobile i bambini di Porto Fuori i quali hanno potuto fare il giro di tutta Piazza San Pietro col pontefice. Al Santo padre sono state donate due magliette della Parrocchia e della prossima Sagra de Caplet.

