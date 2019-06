Quattordici rottweiler sequestrati in un allevamento a Cesena

CESENA. Blitz in un allevamento di rottweiler sulle colline tra San Carlo e Roversano, nel Cesenate, dove sono stati trovati e sequestrati 14 cani chiusi in box pieni di escrementi, alcuni con presunte malattie della pelle, senza cibo e con vaschette d’acqua piene di alghe per abbeverarsi. A far scattare l’intervento di carabinieri forestali e Ausl una coppia proveniente da Milano che cercava una struttura per far accudire i propri animali. Sulla struttura e sulla gestione sono in corso indagini.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola