Ha preso il via ieri “Profumo di mare”, la settimana dedicata al pesce di Cesenatico. Dopo il grande gradimento riscosso il mese scorso, ritorna al Parco di Levante l’iniziativa dedicata al pesce di Cesenatico. Fino a domenica 21 luglio, sarà possibile gustare nella “Casa del Parco” non solo i piatti della cucina tradizionale romagnola a base di carne ma anche un menù di pesce: strozzapreti al sugo di pesce (9 euro ) e seppie con i piselli e piadina (11 euro). Cucina in funzione dalle 18.30.