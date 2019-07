CESENA. Ha già un nome uno dei due autori del vandalismi ai veicoli messi in atto alcune notti fa in centro storico. Si tratta di un ragazzino, 16 anni, italiano, cesenate, che a quanto pare avrebbe agito per noia e in per bersagliare in particolar modo residenti di una zona di Cesena.

Lo avevano acchiappato quasi subito i carabinieri di Cesena.

Che ora stanno per identificare anche una seconda persona: un suo amico e coetaneo di cui già sanno l’entità. Anche lui italiano ed under 17.