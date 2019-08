Preso a Cervia in vacanza uno dei giovani della strage di Corinaldo

CERVIA. Si trovava a Cervia in vacanza con alcuni amici uno dei presunti componenti della baby gang arrestati per per la strage di Corinaldo dell'8 dicembre scorso alla discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo in cui morirono 6 persone. Il 21enne di origini marocchine residente a Bomporto, nel Modenese, è stato raggiunto sul litorale ravennate dove stava trascorrendo alcuni giorni di ferie dai carabinieri che gli hanno notificato il provvedimento.

