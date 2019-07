E' morto questa mattina a 78 anni, per un improvviso malore mentre si trovava nella sua casa di Premilcuore, Luig Capacci, che della cittadina bidentina è stato per due volte sindaco, nel 1990 e nel 2004, per chiudere la sua carriera amministrativa nel maggio scorso nelle vesti di assessore a fianco di Marco Menghetti. Cordoglio unanime per il politico di fede socialista. Domani pomeriggio alle 17 nella Pieve di San Martino i funerali e la successiva tumulazione nella tomba di famiglia.