Spesa e salute, attenti alle etichette: incontro dell’Ausl a Predappio per scelte consapevoli

PREDAPPIO. Imparare a fare una spesa sana e sostenibile partendo dalla lettura dell’etichette per fare scelte consapevoli. E’ lo scopo dell’incontro organizzato dall’Ausl Romagna per sabato prossimo nella la Sala Europa, in via Marconi 17 a Predappio, in provincia di Forlì-Cesena per la promozione della salute. “Occhio alle etichette”, questo il titolo, si svolgerà dalle 9 alle 11 ed è promosso dall’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica, con il patrocinio del Comune per conoscere e approfondire insieme alcuni suggerimenti per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. A tenere l’incontro un dietista e il personale sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica.