Predappio, furto di trattori del valore di 200mila euro: i Carabinieri restituiscono i mezzi ai proprietari

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna e di Forlì-Cesena hanno ritrovato i tre trattori marca New Holland, modello T4 che erano stati rubati la notte del 26 novembre scorso in un’azienda agricola di Predappio. Due trattori sono stati ritrovati a Zola Predosa dai Carabinieri della locale Stazione durante un controllo del territorio in un’area rurale in via Madonna dei Prati, mentre il terzo lo hanno individuato i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Meldola nella frazione San Lorenzo in Noceto di Forlì, lungo l’argine del fiume Montone, adiacente a Viale dell’Appennino. La refurtiva del valore di circa 200.000 euro è stata restituita ai proprietari dell’azienda agricola che hanno ringraziato i Carabinieri per l’impegno dedicato nelle ricerche dei veicoli, fondamentali per proseguire l’attività familiare dell’azienda che produce e vende prodotti a livello internazionale.