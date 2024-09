Alle 15 di oggi pomeriggio, su richiesta della Prefettura di Forlì-Cesena, una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano ed il Posto Comando Mobile della Sede Centrale, sono intervenute a Predappio per la ricerca di una persona dispersa. A seguito della segnalazione di un cittadino, le squadre raggiungevano la persona che girava in stato confusionale lungo il fiume per poi affidarlo al personale sanitario. Sul posto Carabinieri e Volontari di Protezione Civile.