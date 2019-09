Precipita in un burrone: cacciatore cesenate ferito a Piavola

MERCATO SARACENO. E' servito un maxi soccorso con 118, vigili del fuoco, carabinieri e soccorso alpino, per salvare un cacciatore 75enne cesenate finito nei guai.

Anche a causa del maltempo poco prima delle 10 è precipitato in un burrone. I suoi colleghi di caccia sono riusciti a chiamare i soccorsi e l'uomo è stato estratto dal luogo in cui era caduto. Dopo circa un'ora e mezza è stato trasferito dalla zona di Piavola dove è avvenuto il soccorso all'ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso.