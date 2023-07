Portico, torna “Chef sotto al portico”

Una brigata internazionale, un crocevia di storie, stili e cucine, che muta ogni anno e si aggrega sulle sponde del Montone per “Chef sotto al portico”, in calendario da domani a domenica a Portico di Romagna. Sono tredici anni che Matteo Cameli e la sua famiglia, anch’essa internazionale, nel loro ristorante con locanda “Al Vecchio convento”, propongono questo appuntamento. Per tre giorni al piccolo paese montano approderanno cuochi dai lontani Messico e Colombia, dall’infuocato continente africano, Senegal in particolare. Ma arriveranno anche dalle nordiche land di Inghilterra, Finlandia, Islanda e Danimarca. In cucina non esisteranno barriere tra nazionalità, culture, religioni, lingue e ognuno sarà libero di esprimersi tramite il cibo raccontando qualcosa di sé, del proprio vissuto e del proprio lavoro.

La prova generale sarà ancora una volta la cena di gala del venerdì sera (su prenotazione info@vecchioconvento.it – telefono 340 5129897 oppure 0543 967053, costo 100 euro più 40 per chi sceglie la proposta di vini abbinati) nel giardino del “Vecchio convento”. In carta ci saranno sei piatti, anticipazione di alcuni di quelli che poi verranno serviti on the road sabato e domenica, e alcune proposte inedite. La brigata sarà unica guidata dallo chef ospite della serata Lorenzo Vecchia del ristorante “Ahimè” di Bologna, stella verde Michelin.

Sabato a cena (dalle 19 alle 22.30) e domenica a pranzo (dalle 12 alle 14) la festa dei sapori si sposta poi lungo la via principale del paese con la cucina allestita all’aperto. All’inizio del borgo, sarà possibile acquistare i ticket per i piatti (8 euro l’uno) e per i vini (4 euro), questi ultimi saranno proposti dall’associazione di produttori “Stella dell’Appennino” di Modigliana, che hanno subito considerevoli danni nella recente alluvione.