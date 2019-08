Poggio Torriana, si perde dai i boschi meldolese trovato e soccorso

POGGIO TORRIANA. Il Soccorso Alpino e Speleologico è stato attivato alle 13:40 dal 118 per una persona in difficoltà in zona Madonna di Saiano. L'escursionista, 57 anni originario di Meldola, ha perso l'orientamento in una zona molto fitta di vegetazione, e si è trovato impossibilitato a proseguire; è riuscito a contattare la moglie che ha lanciato l'allarme.

Sul posto è intervenuta una squadra medicalizzata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che è riuscita a farsi fornire le coordinate dal paziente. Aprendo un sentiero tra la vegetazione ha raggiunto il malcapitato, che oltre a qualche escoriazione superficiale era in buone condizioni di salute. Il paziente è stato scortato fino all'ambulanza del 118.