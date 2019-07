Plastica a Rimini, il viaggio dal rifiuto al riciclo

Qual è il destino di una bottiglia di plastica? Pensare che la sua “vita” finisca nel momento in cui la gettiamo nella spazzatura è un errore bello e buono. E’ infatti proprio quando viene “buttata via” che per quel contenitore vuoto, apparentemente inutile, si aprono le più ampie prospettive. In un momento storico che sta iniziando a mostrarsi sensibile verso lo spreco e la dispersione di materiali plastici, così incredibilmente resistenti e quindi nocivi per l’ambiente, un ruolo decisivo ce l’ha chi si occupa di decretare se e come la plastica “vecchia” può tornare a una nuova giovinezza.



A segnare il successo o l’insuccesso per i polimeri di plastica, che corrispondono al riciclo e all’incenerimento, sono infatti gli impianti di selezione e recupero, come quello di Herambiente a Coriano. Qui infatti, il nastro trasportatore e la mano dell’uomo “scrivono” le sorti di quelli che a prima vista sono solo rifiuti, ma che in realtà rappresentano una vera e propria risorsa.



