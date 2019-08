Una ragazza cervese del 91 è stata posta in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Cervia. Potrebbere essere stata lei alla guida dell'auto che questa notte ha investito un ragazzo di 25 anni poi morto in seguito allo scontro avvenuto poco dopo le 3 di notte in via Malva Sud a Cervia.

