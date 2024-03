“Valerio e Edo”, barbieri inossidabili: 60 anni di attività a colpi di forbice

Vegliano da sessant’anni sulle teste dei riminesi i barbieri Valerio Lazzarini e Edo Moretti. Nei giorni scorsi il loro negozio “Valerio e Edo” di via Madonna della Scala ha festeggiato le nozze di diamante con la città. Un’attività, la loro, dove ancora si può parlare romagnolo e lo sport resta l’argomento dominante.

La storia

Valerio impara i segreti del mestiere, giovanissimo, in un negozio di via Coletti poi, consapevole del suo talento, si mette in proprio nell’attuale bottega. Tempo pochi mesi e arriva Edo. Fortuna vuole che diventino amici ancor prima che colleghi. Vanno d’accordo ancora oggi, dopo più di mezzo secolo, abbassando la spalla a turno e borbottando sottovoce, salvo qualche “battibecco” bonario per il calcio. Il viserbese Edo, 74 anni, ama infatti Juve e motociclismo, mentre l’83enne Valerio, originario di Villa Verucchio, è tifoso sfegatato del Rimini e del Milan. In compenso si capiscono al volo, basta un’occhiata. Entrambi si sono sposati e ora sono nonni felici.

Tendenze e punti fermi

I cambiamenti delle mode non li hanno trovati impreparati. I tagli a scodella degli anni Sessanta, quando impazzavano i Beatles, i capelloni dei Settanta e la grinta leonina del decennio successivo. «L’aggiornamento è pressoché continuo rispetto a un tempo, - riconosce Valerio - quando si andava dal barbiere per farsi la barba o una spuntatina, col classico taglio corto dietro e sui lati». Ora fioccano invece richieste sempre nuove, incluse sfumature molto rasate sui lati, ma sempre a colpi d’estro. La fedeltà della clientela resta la costante. All’insegna dell’allegria con le discussioni politiche messe al bando. «Abbiamo generazioni di clienti cresciuti con noi - conferma ancora Valerio - e chi ha varcato la soglia da bambino ora accompagna i nipotini». Inalterato invece il simbolo del negozio quel cavallino di metallo che reca sul dorso sei decadi e ha ospitato tantissimi bambini romagnoli. A documentare il momento del primo taglio provvedono i selfie di genitori emozionati. Ma non è tutto. Prima della pandemia a tener occupati i più piccoli era una favolosa collezione di fumetti, “Topolino” in testa, ma ora è sparita per le nuove regole.

Una seconda casa per tutti

Negli anni il salone è diventato il punto fermo di tanti clienti. «Raccogliamo confidenze e sappiamo vita, morte e miracoli di generazioni di riminesi - rimarca Valerio - ma riserbo è la parola d’ordine. Quel che entra da un orecchio, esce dall’altro». Sacrifici? Tantissimi, in primis i salti mortali per conciliare lavoro e famiglia. Tempo libero poco, ma di andare in pensione, appendendo le forbici al chiodo, non se ne parla. «Sarebbe noioso ridursi a vedere i cantieri», scherza Valerio. Tanto di cap(p)ello.