CERVIA. Ha perso il controllo dello scooter nell’affrontare una curva il 60enne ferito nel primo pomeriggio di oggi a Cervia in prossimità dell’incrocio tra le vie Cervara e Salara. Soccorso dal 118 l’uomo, che si trovava alla guida di un T-Max, è stato portato al Bufalini ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti della dinamica è intervenuta la Polizia locale di Cervia.