Per il Jova Beach Party a Lido degli Estensi chiuso un tratto di Romea

RAVENNA. In occasione della tappa del Jova beach party a Lido degli Estensi verrà chiusa di notte un tratto della Romea al confine con le province di Ravenna e Ferrara. In particolare la statale sarà chiusa al traffico in orario notturno tra le 23:30 di domani 20 agosto e le 3:00 del giorno successivo nel tratto tra il km 12,900 e il km 27,900, con possibilità di anticipo o posticipo dell’orario di interdizione da parte della questura di Ferrara. “Il provvedimento - spiega l’Anas - si rende necessario al fine di consentire in sicurezza il deflusso dei partecipanti alla manifestazione musicale”

Il traffico verrà deviato con specifiche indicazioni in loco. In particolare il flusso veicolare in direzione Ravenna dal km 27,900 dovrà procede lungo il Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi verso la statale 16. Invece il traffico in direzione Venezia verrà deviato in corrispondenza della rotatoria di Casalborsetti (km 12,900) in direzione dell’Adriatica.

