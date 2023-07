Pennabilli, torna la Mostra mercato nazionale dell’antiquariato

Sarà per 15 giorni un’intima e accogliente capitale dell’antiquariato la città malatestiana dove è tutto pronto per quello che è ormai definito un festival dell’arte antica e contemporanea con mostre, eventi, incontri, in scena dall’8 al 23 luglio.

È la 52ª edizione per la Mostra mercato nazionale d’antiquariato, promossa e organizzata dall’omonima associazione, che ha ormai scelto la originale formula dell’esposizione diffusa a ingresso libero, e non più raccolta in un unico spazio espositivo. Infatti da qualche anno si intitola Mostra mercato nazionale nelle botteghe e nei palazzi del centro storico di Pennabilli ed è ospitata nelle location più eleganti e suggestive come il teatro Vittoria, e tra queste alcune raramente visitabili come il Palazzo del Seminario, Palazzo Carboni e Palazzo della Biblioteca, prestigiose e antiche architetture nelle quali saranno allestiti gli stand delle più importanti gallerie antiquarie italiane. Trenta gli antiquari presenti che, come di consueto, proporranno al visitatore e agli appassionati un vasto panorama di dipinti, sculture, mobili di ogni epoca e stile, ceramiche, stampe, complementi d’arredo, gioielli delle firme più prestigiosi, pezzi unici d’arte e artigianato, realizzati tra il Medioevo e il Novecento, provenienti dall’Italia e dall’estero.

Pennabilli antiquariato 2023 verrà inaugurato sabato 8 luglio, alle 18, in piazza Sant’Agostino, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e di esponenti del mondo della cultura. Contestualmente verranno aperte le tre mostre collaterali.

Al Palazzo del Bargello, antiche carceri cittadine, l’antologica dedicata al maestro scultore ceramista riminese Gio Urbinati, recentemente scomparso. Nell’Oratorio di Sant’Andrea la mostra della fotografa Silvia Camporesi, sul paesaggio italiano, e la chiesa di San Filippo sarà la residenza artistica del collettivo di architetti ferraresi Hpo.

Alla componente espositiva si affiancherà un corollario di eventi collaterali, tra cui conferenze, spettacoli e presentazioni editoriali. Tutto in uno scenario armonioso, ospitale, dal fascino millenario scevro da sovraffollamenti e caos, che il poeta Tonino Guerra definiva «il posto dove ritrovi te stesso».

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 20.30; sabato dalle 15.30 alle 22, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.30.

www.pennabilliantiquariato.net