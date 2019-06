Paura a Misano. Bimbo di due anni si chiude in auto sotto al sole

MISANO ADRIATICO. Momenti di paura questa mattina nel parcheggio del megastore Oliviero lungo la statale di Misano Adriatico. Una donna di Riccione ha posizionato il figlio di poco più di due anni sul seggiolino di un'Audi, lasciandogli però le chiavi in mano. Il tempo di spostarsi dalla portiera dietro a quella della postazione di guida è stato però sufficiente al piccolo per cliccare sul telecomando il tasto di chiusura delle portiere e lasciare cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo.

Sono seguiti momenti di panico soprattutto per l'alta temperatura all'interno dell'auto, dove era ovviamente spenta l'aria condizionata, tendente ad aumentare per il sole cocente. La madre ha immediatamente gridato aiuto e chiamato il marito che a sua volta ha fatto partire il suocero con le chiavi di scorta. In pochi minuti è arrivato e ha potuto liberare il bimbo. Nel frattempo è arrivata anche una pattuglia dei pompieri che però a quel punto non ha dovuto fare nulla se non rassicurare la signora.

Le condizioni del bambino, rimasto soltanto qualche minuto sotto al sole, sono buone.