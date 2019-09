Parco del Mare, aggiudicati i lavori del lungomare di Rimini

RIMINI. E’ il Co.I.R, Consorzio imprese romagnole, il soggetto che si è aggiudicato in via provvisoria i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura verde urbana del nuovo lungomare Tintori a Marina Centro e del lungomare Spadazzi a Miramare, nell’ambito del progetto complessivo del Parco del Mare. Ieri mattina si è svolta la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte: sette quelle pervenute per il tratto del Tintori, cinque quelle per il lungomare Spadazzi.

La società Co.I.R. è risultata prima in entrambe le gare, offrendo un ribasso d’asta del 10% e garantendo sei anni di manutenzione ordinaria delle opere. Dopo le necessarie verifiche che si chiuderanno nel giro di qualche settimana, si procederà all’aggiudicazione definitiva, ultimo step prima dell’avvio dei lavori previsto tra fine ottobre e inizio novembre, per concludersi prima dell’estate 2020.

La realizzazione dell’infrastruttura verde urbana per il Parco del mare seguirà le linee di indirizzo progettuali elaborate per il Comune dallo studio Miralles Tagliabue, incaricato di definire la cornice architettonica e paesaggistica dei nove lotti del lungomare sud, sia per la progettazione dell’opera pubblica, sia per gli interventi dei privati.

L’obiettivo è quello di rigenerare il waterfront riminese per un lungomare senza auto e con nuove funzioni. Saranno ridefiniti i percorsi ciclabili e pedonali, saranno realizzate passeggiate in doghe di legno, si interverrà con nuove scelte di vegetazione e nuovi materiali.