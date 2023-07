Parchi Costa, oggi lo sciopero dei lavoratori

Sciopero dei dipendenti dei Parchi Costa (Italia in miniatura, Oltremare, Acquario di Cattolica) proclamato dalla Filcams Cgil spalmato sull’intero turno di lavoro. Presidio questa mattina anche davanti al parco Oltremare di Riccione con la presenza di un centinaio di manifestanti.

«Lo stato di agitazione – spiega la Filcams Cgil – era stato aperto il 29 giugno scorso, a seguito della fumata nera, anzi del dietrofront di Costa, rispetto all’accordo ponte proposto, per accompagnare i lavoratori a un primo contratto integrativo, al momento esistente solo per Aquafan, e alla luce di un contratto collettivo nazionale del turismo scaduto da anni e con un rinnovo ancora in alto mare».