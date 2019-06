Paltrinieri, Tamberi e Datome, il #GGG benefico al Fantini di Cervia

CERVIA. Potrebbe sembrare l’acronimo del Grande Gigante Gentile. Invece

#GGG è il titolo dell’iniziativa benefica in programma il 2 agosto al Fantini Club di Cervia dove tre campioni - Greg Paltrinieri, Gimbo Tamberi e Gigi Datome - si riuniranno in una giornata-evento all’insegna di sport e divertimento per sostenere Frammenti di Luce, la nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù.

Una sfida nata sui social e diventata realtà interamente pensata e voluta da Gregorio Paltrinieri, campione olimpico di nuoto, Gianmarco Tamberi, campione mondiale ed europeo di salto in alto e Gigi Datome, capitano della Nazionale Italiana di basket ed ex giocatore Nba.

Il ricavato servirà a sostenere la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle lungodegenze.

Per iscriversi al Torneo 3x3 e per i bambini interessati a partecipare alle lezioni dei campioni e il successivo “Iron Baby” saranno attivi i canali social dell’evento, Facebook: fb.com/GGGatFantini Instagram: @ggg_stagram e Hashtag: #GGG #GGGFantini