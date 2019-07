Pallanuoto, i campioni under 14 ricevuti in Comune a Cesena

Questa mattina nella Sala degli Specchi il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore allo Sport Christian Castorri hanno incontrato i giovani pallanuotisti della società Amici Nuoto Romagna, per congratularsi dell’ottimo risultato raggiunto ai campionati regionali di pallanuoto Uisp categoria under 12-14.

Per la prima volta la squadra cesenate ha portato a casa il titolo regionale della disciplina grazie al successo ottenuto per 6-5 sui pari età dell’Acquatime Cento.

Ad aggiudicarsi l’oro, è stata la squadra composta da Daniel Farneti, Filippo Signani, Olimpia e Ottavia Sesena, Alessandra Riva, Margherita Valzania, Davide Siboni, Daniel Poletti, Filippo Faroldi, Antonio Vitali, Matteo Brusi, Jacopo Cantoni, Lorenzo Palmarini, Federico Palmarini, Mattia Boschetti, Giulio Mariani, Leonardo Severi, Enrico Pirini, Casadei, Matteo e Michele Bonfim.