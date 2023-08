Palio del Daino. Artisti e artigiani da sette Regioni d’Italia per animare il borgo di Mondaino

Arriveranno a Mondaino da sette Regioni diverse: Lazio, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Sono gli artisti, gli artigiani, gli antichi mestieranti e bottegai, le associazioni di rievocazione storica che accompagneranno il pubblico in un viaggio indietro nel tempo in occasione della 34esima edizione del Palio de lo daino, il tradizionale evento che commemora la pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro, siglata nel 1459: dal 17 al 20 agosto prossimi il centro storico del paese sulle verdi colline della Valconca si animerà con cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade che indosseranno abiti d’epoca per contendersi la vittoria finale. Un viaggio a ritroso nel tempo che farà immergere il visitatore nelle suggestive atmosfere medievali: le vie e le piazze si accenderanno con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigeri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle contrade, spettacoli e musica dal vivo. Un evento capace di richiamare migliaia di appassionati da ogni parte d’Italia.

Sono più di 20 gli artisti, le compagnie itineranti e le associazioni che renderanno unico e indimenticabile il programma delle quattro giornate del Palio: in scena, pronti a lasciare a bocca aperta il pubblico, giullari, falconieri, musicisti, danzatori e danzatrici, attori, sbandieratori e artisti del fuoco.

Il Palio – organizzato dalla Pro Loco di Mondaino presieduta da Fabrizio Ciotti, con la collaborazione del Comune di Mondaino, la compagnia di balestrieri e musici “San Michele” e del punto I.O.R. di Mondaino – si inserisce nella programmazione del “Consorzio europeo Rievocazioni Storiche”. La novità del 2023: Carmina Burana. Un intreccio di musica e poesia: il Medioevo torna a vivere tra le antiche mura. Sabato 19 e domenica 20 agosto alle ore 22:45 la piazza circolare di Mondaino sarà allietata dai canti scenici, profani e mistici. L’Opera “Carmina Burana” sarà interpreta dal coro Galli di Rimini, composto da 60 elementi, dal coro Allegre note di Riccione, composta da 20 elementi, da 10 orchestrali, diretti dal Maestro Marcello Mancini. Una sinfonia di suoni e voci risuonerà nell’aria, creando un’atmosfera unica che lascerà senza fiato. Lo spettacolo sarà completato dal mangiafuoco Drago Bianco che ti incanterà con un’esibizione magica, mentre le 12 danzatrici Dulces Damae – dirette da Donatella Nardi – con la loro grazia senza tempo, regaleranno una performance indimenticabile. Madonna Lucrezia renderà poetico lo spettacolo con i suoi movimenti d’incanto. Gran finale con lo show dell’incendio della Rocca. Per informazioni: https://www.mondainoeventi.it/