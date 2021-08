“Ottomani” sulle corde del Mediterraneo

La rassegna “Borgo sonoro”, dopo avere diffuso bella musica in piccoli borghi ridenti si congeda al Parco Pasolini di Borghi. Dove stasera alle 21.15 il chitarrista Tolga During presenta il suo progetto Ottomani in quartetto con Achille Succi clarinetto, Andrea Lamacchia contrabbasso Francesco Savoretti percussioni. È un quartetto che per la prima volta debutta in questo progetto che da oltre un lustro propone composizioni che odorano di Mediterraneo, ma riverbera di inflessioni di molte sonorità del mondo, compreso il pop e il jazz. D’altra parte Tolga During (1977) è musicista di mondo; madre turca e padre olandese con sangue austriaco, nato a Istanbul, cresciuto in Olanda fino ai 18 anni, poi trasferitosi in Italia a Bologna, e da 4 anni nella Romagna di Brisighella.

Tolga, perché ha scelto l’Italia per vivere e fare musica?

«Venivo in Italia per suonare e mi trovavo bene. L’Italia ha caratteristiche che mi fanno sentire bene, il clima, il paesaggio, il Mediterraneo, la vita sociale. Avevo il sogno del Mediterraneo e volevo vivere sul mare, ma sono finito a Bologna e adesso a Brisighella. Sempre zone interne perché preferisco queste in questa regione; il mare mi piace ma quello di Sardegna, di Sicilia, il mare isolato ma che non si combina bene con le possibilità di lavoro. Mi piace vedere la natura, e noto che la gente romagnola è più festaiola di quella emiliana».

Veniamo alla sua musica, da dove nasce Ottomani?

«Provengo da famiglia di musicisti, mio nonno paterno era un violinista famoso, mio padre pure suona, mio fratello è anche musicista. Mi obbligavano però a studiare solo musica classica e barocca, mentre io volevo esplorare nuove sonorità, dal rock al pop al jazz. Alcuni anni fa ho sentito il desiderio di esplorare la sonorità mediterranee, forse anche per i miei trascorsi infantili di vacanze in Turchia. Il progetto però non ha a che fare con musica tradizionale turca; Ottomani è una esplorazione nella musica contemporanea, un sound ricercato ma accessibile, composizioni originali scritte con contaminazioni anche jazz ed elementi di musica tradizionale dei popoli del Mediterraneo. Sono tante le influenze ed è impossibile inserirlo in una categoria».

È il suo unico progetto?

«Al contrario; Ottomani lo presentiamo meno, solo in situazioni adatte all’ascolto come avviene a “Borgo sonoro”; ho molti altri progetti, dallo swing che propongo con “Amarcord”, a un Trio Manouche, genere che nasce dalla mia passione per il chitarrista jazz francese Django Reinhardt». Euro 5.

