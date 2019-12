Ortofrutta, anche la Somalia all’edizione 2020 del Macfrut

La Somalia si aggiunge ai paesi del Continente africano presenti alla prossima edizione del Macfrut, la Fiera internazionale dell’ortofrutta, in programma da martedì 5 a giovedì 7 maggio alla Fiera di Rimini.

In questi giorni è in corso la missione di Macfrut nell’ambito del Business forum Italia-Somalia, promosso da Unido, l’organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale nei paesi in via di sviluppo, insieme a AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione e Sviluppo). Presente per Cesena Fiera Luigi Bianchi, mentre oltre 150 sono le aziende partecipanti alla due giorni ospitata a Mogadiscio alla ricerca di tecnologie, nuovi mercati e training courses, corsi di formazione per insegnare le tecniche di coltivazione. Macfrut ancora una volta ha ribadito il ruolo di “ponte” tra l’Italia e l’Africa, con l’ortofrutta a fare da volano per i progetti di sviluppo nel Continente. Per Macfrut 2020 si tratta della quarta missione in Africa, che ha già visto la presentazione in Mali, Marocco, Angola e Etiopia.