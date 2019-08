Oncologia. Mostra al Meeting di Rimini sulla vicinanza a chi soffre

RIMINI. Inaugura domani la mostra “Vicino a chi soffre, insieme a chi cura. Storia di oncologia, storia di persone”, che celebra il quarantesimo anniversario dell’Istituto Oncologico Romagnolo. L’appuntamento è dalle ore 19 all’area della salute del “Meeting per l’amicizia fra popoli”. Saranno presenti il professore Dino Amadori, presidente dello Ior, Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello Ior, Roberto Gabellini, curatore dell’esposizione e Massimo Pulini, l’artista internazionale che ha concesso le sue opere. L’inaugurazione si terrà a seguito della conferenza scientifica “Sanità: la sfida della ricerca come motore di sviluppo”, in programma alle 17, in cui interverrà anche il professore Dino Amadori.

Verranno approfonditi temi attuali riguardo all'ambito socio-sanitario per nostro territorio.