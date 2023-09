Oggetti smarriti a Cesena: ecco quelli ritrovati nelle ultime settimane

Sono depositati in alcuni locali comunali gestiti dalla Polizia Locale pronti per essere richiesti dai legittimi proprietari. Nel corso delle ultime settimane gli agenti della Polizia Locale hanno rinvenuto sul territorio comunale di Cesena una serie di oggetti smarriti nelle aree pubbliche cittadine da turisti, viaggiatori in transito, lavoratori, studenti. Nello specifico, sono stati rinvenuti diciotto biciclette, tre monopattini, tredici telefoni cellulari, due tablet, ventinove tessere (tra bancomat, documenti di identità e sanitari), borse, valigie e ancora libri, agende. Non sempre però questi oggetti restano nel dimenticatoio. A seguito del rinvenimento da parte degli agenti o di cittadini che segnalano l’episodio al Comando di via Dell’Amore, alcuni di questi oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

La Polizia Locale ricorda che è assolutamente importante da parte dei cittadini presentare denuncia, al fine di contrastare il fenomeno ma anche di consentire alle forze dell’ordine di attivarsi con tutti gli strumenti di indagine a loro disposizione. La presentazione della denuncia con foto allegata consente infatti di poter rintracciare il proprietario nel caso del ritrovamento del bene smarrito.

A partire dal mese di dicembre il servizio di ricezione, catalogazione, custodia, pubblicazione e restituzione dei beni smarriti, è stato assegnato al Comando della Polizia locale di Cesena. Sul sito del Comune sono reperibili tutte le informazioni necessarie ai cittadini che si imbattono in oggetti e che intendono avviare la procedura. In caso di ritrovamento/smarrimento di un oggetto è possibile rivolgersi all’Urp della Polizia Locale. Se un bene ritrovato non viene reclamato dal proprietario entro il termine di legge previsto, un anno e quindici giorni, diventa di proprietà della persona che lo ha ritrovato.

Cosa fare? Nel momento in cui il cittadino ritrova l’oggetto deve consegnarlo il prima possibile all’ufficio URP della Polizia Locale previo appuntamento, indicando le circostanze del ritrovamento. Successivamente, sull’Albo pretorio del Comune sarà pubblicato l’elenco degli oggetti rinvenuti al fine di favorire la restituzione dell’oggetto al legittimo proprietario che dovrà presentarsi personalmente in via Dell’Amore 19 munito di documento d’identità valido, fornendo una descrizione dettagliata dell’oggetto smarrito e indicando il periodo di smarrimento con relativa denuncia, se depositata. Spesso infatti accade che gli oggetti siano stati sottratti illecitamente al proprietario. In questo caso è essenziale che chi ha subito un furto denunci l’accaduto rivolgendosi agli uffici della Polizia Locale. La presentazione della denuncia di furto richiede pochi minuti: è infatti sufficiente scaricare la modulistica dal sito https://www.comune.cesena.fc.it/polizialocale/bici-sicura, compilarla a casa e presentarsi agli sportelli della Pl per apporre la firma.

Chiunque abbia smarrito o gli sia stato sottratto un oggetto di qualsiasi genere può rivolgersi per informazioni presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Natale Dell’Amore, 19, aperto al pubblico il martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12, e il giovedì, dalle 15,30 alle 18,30. La persona deve presentarsi previo appuntamento da richiedere all’indirizzo mail oggettirinvenuti@comune.cesena.fc.it.