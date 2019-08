Nuovo medico di base e farmacia rinnovata a Santa Sofia

SANTA SOFIA. Inaugurati a Santa Sofia i nuovi spazi della Farmacia Comunale “Cavallucci”, realizzati nel piano triennale delle opere pubbliche 2018–2020. Dopo il restauro e la riqualificazione degli immobili e un primo trasloco della Farmacia, ora i lavori sono terminati e tutti gli spazi potranno finalmente essere fruibili.

Il progetto di ampliamento della farmacia, redatto dall'Ingegnere Giovanna Pondini e dall'Architetto Paolo Prati e realizzato dalla ditta Milanesi srl, ha previsto un adeguamento sismico dei locali, oltre al risanamento conservativo e alla riorganizzazione degli spazi interni. L'importo del primo stralcio di lavori ammonta a complessivi 170mila euro. “Finalmente i cittadini e gli operatori hanno a disposizione spazi più ampi e meglio organizzati – ha affermato il sindaco Daniele Valbonesi – e di fianco alla farmacia troverà posto lo sportello Cup, servizio fondamentale per la popolazione e facilmente raggiungibile perché nel centro del paese.

Inoltre, nell'androne comunale è stato installato un defibrillatore donato dalla Pro loco Santa Sofia: un dispositivo che può rivelarsi di importanza salva vita, collocato proprio a ridosso della piazza cittadina. Siamo grati per questo gesto che va a vantaggio di tutto il nostro paese, della popolazione e dei numerosi turisti.” Sempre stamane è stato anche presentato il nuovo medico di base, il dottor De Caro, in servizio che riceverà i pazienti lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30 e martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 9 nell'ambulatorio presso l'Ospedale Nefetti.

"L'arrivo di un nuovo medico che sostituisse il dottor Bertini è stato fortemente voluto dall'Amministrazione e, in tal senso, abbiamo lavorato in squadra con l'Asl - ha spiegato l’assessore alla sanità Ilaria Marianini -. Siamo lieti di poter presentare ai cittadini il medico e, nella stessa occasione, di accoglierli in un nuovo sportello Cup più comodo e accessibile, senza barriere architettoniche. Tengo a sottolineare che gli sportelli con sede all'Ospedale Nefetti resteranno attivi e non subiranno variazioni negli orari di apertura. Il nuovo Centro unico di prenotazione, invece, sarà aperto di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18 ed è destinato a trasformarsi in un FarmaCup gestito direttamente dalla Farmacia".