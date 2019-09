Nuovi guai per l'arrestato a Forlì dopo aver cercato di rapire 3 bimbe

FORLI'. Nuovi guai per l’indiano arrestato a Forlì per sequestro di persona dopo aver cercato di rapire tre bambine. Il gip di Firenze ha infatti emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo che si trova detenuto alla casa circondariale di Forlì a seguito dell’arresto del 12 agosto scorso. Il giudice toscano, preso atto dell’attività di polizia giudiziaria svolta dall’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì e dei gravi episodi accertati, ha condiviso la richiesta formulata dalla Polizia decidendo l’aggravamento della precedente misura cautelare dell’obbligo di dimora che era stata disposta a seguito dell’episodio di violenza sessuale del giugno scorso, avvenuto a bordo del treno Freccia Rossa, ove la vittima fu una addetta al controllo dei titoli di viaggio.